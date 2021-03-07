يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة (وصل)؛ الذي يُعدُّ الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويعد إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».وأوضح المشرف العام على الملتقى سلطان الدوسري، أن مشروع الربط الإلكتروني؛ الذي تشرف عليه إمارة المنطقة، ويشارك في تنفيذه جامعة جدة بالشراكة مع عددٍ من الوزارات والهيئات والشركات، يخدم أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وتقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية، كما يرمي إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، بالإضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار عبر سهولة تبادل المعلومات بين الجهات، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة، يُساهم في تحقيق الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك الرقمي بين الجهات الحكومية لتصبح جميع التعاملات ذكية بما يُحدث تحولاً جذرياً في طريقة العمل، ولأجل تنفيذ المشروع تم تطوير منصة إلكترونية للربط بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وبناء شاشات تحكم ذكية للربط بين الجهات تُسهم في دعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى إنشاء منصة الاستعلام الموحد؛ التي تُمكّن من الاستفسار عن جميع المعاملات الواردة من وإلى القطاعات.واضاف أن من أبرز مخرجات الملتقى خلال الأشهر الستة الماضية إطلاق بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار، وإنشاء كرسي الأمير خالد الفيصل لمدن المستقبل.