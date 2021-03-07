فيما انتقد عدد من أهالي أحد رفيدة غياب الحدائق العامة والمماشي جنوب المحافظة، وعدم تنفيذ مشاريع سفلتة وإنارة الطرق الترابية، مطالبين المجلس البلدي بتنفيذ وعوده رغم كثرة التصريحات بإنهاء مطالبنا منذ فترات طويلة، أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية المحافظة المهندس علي آل صوفان، أن ظروف جائحة كورونا حدت من عقد لقاءات عامة مع المواطنين خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة، مشيراً إلى أن جلسات المجلس الأخيرة اعتمدت العديد من القرارات، تتعلق بالحدائق والمماشي في المحافظة، ومن ضمنها المناطق الجنوبية على وجه الخصوص، وتم اعتبارها أولوية في تنفيذ المشاريع حسب الإمكانيات المادية لبلدية المحافظة واعتماد الميزانيات.وأضاف: يوجد في المجلس 4 لجان دائمة للمشاريع، والاستثمار، والخدمات وصحة البيئة، والإدارية والمالية، وكل لجنة تؤدي عملها حسب ما نصت عليه الأنظمة واللوائح، إضافة إلى اللجان المؤقتة لمواضيع تهم المواطنين. وقال، من خلال عمل المجلس البلدي في دورته الحالية، تم عقد 77 جلسة اتخذ من خلالها 485 قراراً، كما عقد المجلس عدة لقاءات بمواطنين، وتم استقبالهم في كل جلسة، لتقديم شكوى أو طلب أو إبداء اقتراح، كما عقد المجلس البلدي 18 ورشة عمل، واستقبل 84 طلبا وشكوى من المواطنين، وتم اتخاذ اللازم حيالها، فيما تم القيام بأكثر من 40 زيارة وجولة ميدانية مختلفة في المحافظة والمراكز التابعة لها، حيث يظل المجلس البلدي صوتاً للمواطن وأبوابه مفتوحة أمام الجميع للوصول إلى الهدف المنشود منه.واشتكى كل من محمد القحطاني، وعلي سعد، ومحمد الوادعي، من قلة أعداد الحدائق جنوب أحد رفيدة مقارنة بشرق المحافظة، التي يوجد بها العديد منها، وممشيان لمختلف الأعمار.