وصل رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، إلى جدة اليوم السبت لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي لدى وصوله محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، والسفير السعودي لدى ماليزيا محمود قطان، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وكانت وزارة الخارجية الماليزية قد أعلنت في بيان لها، اعتزام رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين إجراء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تستغرق أربعة أيام، تبدأ من اليوم (السبت) وحتى 9 مارس الجاري.

وتهدف هذه الزيارة التي تعد أول زيارة رسمية لمحيي الدين لرياض منذ توليه منصبه في الأول من مارس العام الماضي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمضي بها إلى مستوى عالٍ بما في ذلك إنشاء لجنة إستراتيجية رفيعة المستوى.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما في ذلك مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وكذلك ما يتعلق بالحج والعمرة ومبادرة «طريق مكة»، إضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

كما أشار بيان «الخارجية الماليزية» إلى رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الدفع بالعلاقة الثنائية بين «الرياض - كوالالمبور» نحو آفاق أرحب، وتطويرها والتعاون والتنسيق في مجالات جديدة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لتعاون أوسع في تطوير المدن الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.