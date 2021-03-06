أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 382 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 378 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 379.474 حالة، من بينها 2650 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 494 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 370.300 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6524 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.58%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.69%، ونسبة الوفيات 1.71%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (183)، المنطقة الشرقية (89)، منطقة مكة المكرمة (43)، منطقة المدينة المنورة (12)، منطقة القصيم (11)، منطقة حائل (10)، منطقة الباحة (8)، منطقة الحدود الشمالية (6)، منطقة الجوف (5)، منطقة تبوك (5)، منطقة عسير (4)، منطقة نجران (3)، منطقة جازان (3).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (120)، جدة (22)، مكة المكرمة (14)، الدمام (13)، الهفوف (13)، ضرما (12)، الجبيل (11)، الخفجي (10)، الدلم (9)، بلجرشي (8)، القطيف (7)، الظهران (7)، النعيرية (7)، وادي الدواسر (6)، بريدة (5)، ينبع (5)، مليجة (5)، الخرج (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (139)، جدة (22)، مكة المكرمة (13)، مليجة (12)، القطيف (10)، الدمام (9)، الخبر (9)، المبرز (9)، وادي الدواسر (8)، الأرطاوية (7)، الخرج (7)، السليل (6)، الأسياح (5)، بريدة (5)، المدينة المنورة (5)، المجمعة (5)، الهفوف (5)، طريف (5).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكدت «الصحة» أنها تتوسع حالياً في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فايروس كوررنا المستجد، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.