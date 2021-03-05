نفذت صحة الطائف من خلال التعاون بين إدارة التوعية الصحية وإدارة التطوع الصحي والمشاركة المجتمعية مساء (الخميس)، حملة ميدانية للاستمرار في التوعية بالاحترازات الوقائية من فايروس «كورونا»، وأهمية أخذ اللقاح والتسجيل في تطبيق «صحتي».



واستهدفت الحملة جميع المواقع من مجمعات تجارية وترفيهية وحدائق ومنتزهات ومساجد وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى إسكانات العمالة والشوارع الرئيسية والمحلات.



وتستمر الحملة لمدة 30 يوماً، وتجاوز عدد المتطوعين 80 متطوعاً، وبمشرفين وقادة من إدارة التوعية الصحية والمشاركة المجتمعية والمستشفيات.



وتتابع الحملة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا» من خلال لبس الكمام وتعقيم اليدين والمساعدة في عملية التنظيم والفرز البصري وتطبيق «توكلنا»، ونشر التوعية بضرورة أخذ اللقاح وكيفية التسجيل في تطبيق «صحتي».



وتأتي الحملة بمتابعة مدير الشؤون الصحية الصيدلي سعيد القحطاني، ومركز القيادة والتحكم ومدير العلاقات والتواصل والتوعية، وإشراف مباشر من مدير إدارة التسويق والتوعية الصحية ومدير إدارة التطوع الصحي والمشاركة المجتمعية.