شهد «كورنيش الألوان» على واجهة جدة البحرية تفاعلا كبيرا من السكان والزائرين حيث أسهمت المبادرة في تعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي بهدف تطوير وتحسين المشهد البصري في محافظة جدة.

وانطلقت مبادرة «كورنيش الألوان» بمشاركة مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي في مبادرة التي تنفذها جمعية عيون جدة الخيرية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر ويتم تنفذها على 8 مراحل، وصولاً لإظهار رقي التصميم العمراني واستراتيجياته الملموسة، وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين، ورفع مستوى الوعي الثقافي، مما يجعل الوصول الى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.

وأشرف على تجارب الحملة التي انطلقت بحضور أمين جدة صالح التركي، الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي حيث تم تنفيذها مسبقا على مواقع مختارة في محافظة جدة وتم تنفيذ التعديلات الملائمة لكي تظهر المبادرة بالشكل اللائق.



وأوضح وكيل خدمة المجتمع المهندس عايض الزهزاني بأن هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون الخيرية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، وتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة جدة في الطرق الرئيسية وممرات المشي و الرياضة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع وأشاد بالتعاون مع جمعية عيون جدة لخدمة البيئة العمرانية والمجتمع المدني بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 بمشيئة الله.