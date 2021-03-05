أكدت وزارة الصحة أنه يمكن للمرضعات تلقّي التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» طالما لا يوجد موانع صحية لذلك.

وقالت «الصحة» عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر»: «لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرا على الرضاعة الطبيعية، ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل».

ونوهت «الصحة» أنه وبناء على التوصيات العلمية الحالية، فإنه لا مانع من أخذ اللقاح قبل الحمل، وفي حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية فإنه يتم تأجيل الجرعة، حيث إن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح، في حين أنه «ينبغي لمن ترغب بالحمل الانتظار لمدة لا تقل عن 90 يوماً بعد أخذ الجرعة الثانية».