أكد سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة تشن وي تشينغ، استعداد بلاده لأن تكون شريكا للسعودية في تعزيز التواصل الحضاري وتحقيق السلام والانسجام.

وقال السفير الصيني عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة): «لطالما كان موقف المملكة العربية السعودية المتسم بقيم الاعتدال مضرباً للأمثال. نشيد دائماً بحنكة الحكومة السعودية وحكمتها».

جاء ذلك تفاعلا من السفير تشن وي تشينغ مع تغريدة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، التي قال فيها إن رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمؤتمر الوسطية والاعتدال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة تأكيد على مواقف المملكة الثابتة والمشرّفة لخدمة الإسلام والمسلمين، والتصدي لتيارات الغلو والتطرّف، ونهج فريد في تعزيز قيم الوسطية، والتواصل الحضاري مع شعوب العالم؛ لتحقيق السلام والتعايش.