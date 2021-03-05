أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الجمعة) 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق، بعد ثبوت 10 حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وكشفت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 26 يوماً بلغ 218 مسجداً، وتم فتح 196 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم توزيع المساجد المغلقة، وهي: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد إصابة واحدة في كل منها، ومسجدان في كل من المناطق التالية: القصيم، الحدود الشمالية، والشرقية، إضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير بعد رصد إصابة واحدة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح ثمانية مساجد، منها ثلاثة في منطقة الرياض، ومسجدان في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في المناطق التالية: الحدود الشمالية، الباحة، والجوف وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي الجميع بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كما أكدت مواصلتها في عمليات التعقيم والنظافة للمساجد وتطبيق كافة التعليمات بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.