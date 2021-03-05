عدّ نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، منح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شهادة درع «العمل التنموي العربي لعام 2021م» من جامعة الدول العربية تكريماً مستحقاً. وأكد أن التكريم الذي حضره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان من الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة، تكريم من العرب لشخصية قدمت نموذجاً ناجحاً ومُلهماً في مجال التنمية الشاملة.وأشاد السلمي بإطلاق الأمير محمد بن سلمان لعدد من المشاريع التنموية الرائدة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية والرياضية، التي تعد نقلةً نوعيةً وحضارية في مجال التنمية الشاملة ترسخ المكانة الكبيرة والمحورية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.