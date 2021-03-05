أرقام تتصاعد وجهود تتواصل وتحذيرات تتوالى للسيطرة على فايروس كورونا، يقابلها في الجانب الآخر عدم مبالاة وتراخٍ وتهاون من البعض لتصل مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا «كوفيد-19» خلال شهر واحد في السعودية إلى 166.693 مخالفا في الفترة من 18/‏6/‏1442، حتى 15/‏7/‏1442هـ.وجاءت منطقة الرياض كأعلى المناطق في المخالفات بعدد 63.679، تلتها مكة المكرمة 38.197، الشرقية 20.455، القصيم 10.188، المدينة المنورة 7.926، الجوف 5.316، الباحة 4.322، عسير 4.291، تبوك 4.216، حائل 3.187، الحدود الشمالية 2.393، فيما جاءت جازان ونجران كاقل المناطق في مخالفة الإجراءات الاحترازية.وفي الأسبوع الأول في الفترة من 18/‏6/‏1442هـ حتى 24/‏6/‏1442هـ، بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 31.868 مخالفة. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8.935 مخالفة، تلتها مكة المكرمة بـ6.577، الشرقية 5.290، القصيم 2.488، المدينة المنورة 2.146، الباحة 1.253، عسير 1.246، الجوف 1.200، تبوك 960، حائل 588، الحدود الشمالية 559، جازان 339، ونجران 287. وواصلت منطقة الرياض صدارة المناطق في مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا (كوفيد-19) بـ47.335 مخالفة للفترة من 25/‏6/‏1442هـ حتى 1/‏7/‏1442هـ، إذ سجلت العدد الأعلى بواقع 19.104 مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة 10.576، الشرقية 5.251، القصيم 2.800، المدينة المنورة 2.133، الجوف 1.457، عسير 1.367، تبوك 1.243، الباحة 1.106 حائل 851، الحدود الشمالية 604، جازان 592، ونجران 251. وبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 44.002 مخالفة للفترة من 2/‏7/‏1442هـ حتى 8/‏7/‏1442هـ. وسجلت منطقة الرياض وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية العدد الأعلى بواقع 17.851، تلتها مكة المكرمة 10.656، الشرقية 5.095، القصيم 2.387، المدينة المنورة 1.899، الجوف 1.327، الباحة 1.075، عسير 939، حائل 896، الحدود الشمالية 742، تبوك 611، جازان 346، ونجران 178. وفي الأسبوع الرابع بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات 43.428 مخالفة، للفترة من 9 حتى 15/‏7/‏1442هـ.وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 17789 مخالفة، تلتها مكة المكرمة 10.388، الشرقية 4.819، القصيم 2.513، المدينة المنورة 1.748، تبوك 1.402، الجوف 1.332، الباحة 888، حائل 852، عسير 739، الحدود الشمالية 488، جازان 315، ونجران 155.«الصحة»: المنحنى ارتفع 300 %أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي رصد ارتفاع في منحنى الإصابات بفايروس «كورونا» بنسبة 300% مؤخرا، وأن الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80% من التأثيرات المتعلقة بالتحكم في الجائحة، ارتبطت بأنشطة اجتماعية، وهذه الأرقام تواكبها الدراسات التي عملت في المملكة على الحالات المرصودة مؤخرا، خصوصا المناسبات العائلية. وجدد التحذير من تلك التجمعات في الأماكن العامة وعدم احترام التباعد، مشددا على وجوب ترك مسافة آمنة وارتداء الكمامة وغسل اليدين.وقال العبدالعالي رُصد ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة بنسبة 35%، والحالات الحرجة والنشطة عادت للارتفاع، بسبب التجمعات في المطاعم وحفلات الزواج، وكثير من السلوكيات الخاطئة في تلك المناسبات وفي الأماكن العامة، مضيفا: القضاء على الوباء يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلا: «إذا التزمنا وتقيدنا بالإجراءات، فسوف يميل المنحنى الوبائي إلى التسطيح، ثم التحكم، وهذا ما نأمله».أبلغوا عن المخالفين.. معلوماتكم سريةشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب ضرورة التقيد بتطبيق الاحترازات «على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي وعدم الازدحام عند منافذ البيع».وجدد المتحدث الأمني التذكير بعقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية التي تشمل كل من يحضر تجمعا مخالفا أودعا إليه أوتسبب فيه أوعدم التقيد بارتداء الكمامة أوعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.وأوضح الشلهوب أن معلومات المبلغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية «سرية»، ودعا الجميع للتعاون مع الجهات الأمنية والتبليغ عن أي مخالفات أونشاط لا يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حاثا على المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة إلى الإبلاغ على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي ‫مكة المكرمة والرياض، ويتم مباشرة جميع البلاغات بكل سرية والتحقق من المخالفات أولا، ثم ضبط مرتكبيها وإحالتهم الى جهات الاختصاص.وأكد ‏المتحدث أن رجال الأمن سيواصلون متابعة المواقع التي تقع تحت اختصاصهم ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.اللواء المطرفي: لا تستهتروا.. حتى لا نعود لمنع التجولحذر الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي من استهتار البعض، وعدم انصياعهم للتحذيرات الصحية والالتزام بالضوابط الأمنية التي تصدرها وزارة الداخلية، متسلحين بقدرتهم على التغلب على الجائحة، في حين يذهب عن تفكيرهم أن الضرر قد ينتقل لشخص آخر فتحدث مضاعفات كبيرة لهم قد تؤدي لوفاتهم.وأضاف المطرفي يجب أن نعي ضرورة كسر سلسلة انتقال العدوى، والمساعدة في السيطرة على المرض، والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي، فلا نريد العودة لمنع التجول سواء الكلي أو الجزئي، فقد شاهدنا تبعاته ولكنه إجراء لا بد منه إذا ما تزايدت الإصابات وحدث التهاون والتساهل في تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة ومنع انتشار فايروس كورونا، لأن هذا التهاون يبدد جهود الدولة في محاربة الجائحة، وإنجازاتها في مجالات الكشف المبكر والتقصي، وعلاج المصابين.وشدد اللواء على أن كل فرد في المجتمع بات مسؤولاً عن سلامته وسلامة عائلته ومحيطه بالتزامه بالإجراءات الوقائية، وعدم التهاون عند الشعور بأي أعراض حتى لا يكون مصدراً ناقلاً للعدوى للآخرين.