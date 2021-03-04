‏أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم (الخميس) 12 مسجدا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة مؤكدة بفايروس ⁧‫كورونا‬⁩ المستجد بين صفوف المصلين.

وكشفت وزارة الشؤون الإسلامية أن مجموعة مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 25 يوماً بلغ 208 مساجد، تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة، أن توزيع المساجد المغلقة كالتالي: 3 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 3 إصابات بها، و3 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد عدد 3 إصابات بها، و3 مساجد في المنطقة الشرقية تم رصد 3 إصابات بها، ومسجدان في منطقة حائل تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد في منطقة عسير.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد، منها 3 في منطقة الرياض، ومسجد في منطقة عسير، ومسجد في المنطقة الشرقية، ومسجد في منطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مرتادي المساجد إلى ضرورة تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم وتجنب الازدحام عند الدخول والخروج من الجوامع.

وحثت الوزارة منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والدعاة بأهمية مواصلة نصح وتوجيه المصلين عقب الصلوات المفروضة وفي خطبة الجمعة بأهمية استشعار المسئولية والحرص على تنفيذ كافة التعليمات لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.