اعتمدت وزارة الصحة مستشفى المملكة أول مستشفى متخصصاً يوفر خدمات التطعيم ضد فايروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم، وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمتهم.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة الصحة تقديراً لمبادرة مستشفى المملكة في التزامه بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة، وما يوفره من طواقم طبية مؤهلة لتقديم لقاحات فايروس كورونا (كوفيد-19) مجاناً خلال الحملة الوطنية للتحصين ضد فايروس كورونا (كوفيد-19)، التي تقودها وزارة الصحة لتحقيق أهدافها الصحية نحو إتاحة فرص التطعيم لكافة شرائح المجتمع، وصولاً إلى السيطرة الكاملة على هذه الجائحة وتحقيق المناعة المجتمعية في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتوفير لقاحات فايروس كورونا (كوفيد-19) بمستشفى المملكة مع وزارة الصحة صباح اليوم (الخميس) 20/7/1442 الموافق 4 مارس 2021، وسيتم إعلان موعد استقبال المستحقين للتطعيم وفق الأولويات المعلنة من وزارة الصحة قريباً.

وبهذه المناسبة قدم مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية الشكر الجزيل على الثقة التي منحتها له وزارة الصحة، ليكون مستشفى المملكة مركزاً معتمداً لتوفير خدمات التطعيم ضد فايروس كورونا (كوفيد-19) مجاناً، من منطلق إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في المساهمة المجتمعية.

هذا وأوضح مستشفى المملكة أنه سيتم استقبال المستفيدين من خلال البوابة الخاصة لمركز كبار الشخصيات، بمقر المستشفى الرئيسي الواقع في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وطريق الثمامة، إذ خصصت طواقم طبية لهذه المهمة التي ستقوم بتسجيل بيانات المستفيدين وبيانات اللقاح في الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة.

وسيتم إعلان المواعيد من خلال الدخول على برنامج «صحتي»، ولمزيد من الاستفسارات يمكن متابعة منصات التواصل الاجتماعي للمستشفى، أو الاتصال على الرقم: 920000751