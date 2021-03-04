تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، وبرفقة مدير عام الإدارة العامة لتنظيم المياه الدكتور عبدالحكيم التركي، ونائب مدير عام الإدارة العامة لموارد المياه المهندس محمد الشهري، عدة سدود بمنطقة مكة المكرمة، بحضور نائب مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور غالب الصاعدي، شملت سد المرواني بمحافظة خليص، وسد رابغ، ومحطة التنقية بالسدين، حيث اطلع على مفيض السد ومنسوب المياه الفعلي للمخزون، وأجهزة القياس التي تظهر كميات السيول الواردة والمياه المخزنة بالسد.

واطلع الشيباني على شرح تفصيلي من مدير مشروع السد المهندس إبراهيم أمين عمار، حول سد وادي خليص المرواني والذي يعد من أنواع السدود الركامية، ويبلغ طوله 570 متراً، وارتفاعه 90 متراً من الأساسات، و60 متراً من صفر الوادي، وارتفاع المفيض 53 متراً، والسعة التخزينية للسد 183 مليون متر مكعب، وارتفاع المنسوب الحالي 12.75 متر، وكمية التخزين حالياً 10.5 مليون م3، وسد وادي رابغ وهو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ، وأقيم على وادي رابغ في رابغ، حيث يبلغ طول السد 380 متراً، وبارتفاع 80.5 متر في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220.250.000 متر مكعب.

وقال الشيباني، تحتفل المملكة في الثالث من مارس من كل عام مع الدول العربية باليوم العربي للمياه، وجاء هذا العام تحت شعار: «حافظ على الماء لتحقيق الاستدامة» بهدف تعاون الجميع كمؤسسات وأفراد في الحفاظ على المياه، وتعزير الوعي المجتمعي بقضاياه، من منطلق أن المياه ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة التي ينبغي الاهتمام بها وإدارتها وتعزيز الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية هذا المورد الثمين.