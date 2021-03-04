أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة الرياض، وذلك تفاعلا مع فيديو تمت مشاركته عبر حساب «المرور السعودي» في «تويتر».

مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته مع المرور يظهر تهور قائد مركبة من طراز «هيونداي - أكسنت» وممارسته التفحيط أثناء هطول الأمطار في الرياض، وذلك على طريق الأمير تركي الأول -وفقا لناشر الفيديو- دون اهتمام بسلامة مرتادي الطريق وقائدي المركبات الأخرى.

من جهته، تفاعل «المرور السعودي» مع بلاغ مقطع الفيديو، معربا عن شكره لاهتمام المغرد وحرصه، مفيدا بأنها تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.