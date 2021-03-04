جددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية التأكيد على عزمها تحقيق أهدافها بإرساء بيئة تحترم الحقوق وخلق بيئة تنافسية استثمارية وتوفير منظومة إنفاذ فعالة للملكية الفكرية واستقبال الشكاوى والبلاغات ودراستها وتحليل الأدلة وتنفيذ الحملات الميدانية والإلكترونية لضبط المواد المنتهكة. وطبقاً لتقرير اطلعت عليه «عكاظ» بلغ العدد الإجمالي للقضايا 532 قضية، تنوعت بين محالة من وزارة الإعلام بعدد 42 قضية، أو قضايا ناشئة عن الجولات 115 قضية، و67 شكوى، و308 قضايا لمواقع منتهكة تم رصدها خلال حملات التفتيش الإلكترونية. وبلغ التفتيش الإلكتروني، والميداني والمحالة من وزارة الإعلام 8%، وتبين من خلال التقرير تصدر الرياض قائمة الانتهاكات في حقوق المؤلف، تليها مدينة جدة مع حفظ عدد من الدعاوى، مع التركيز في الفترة الماضية على المصنفات الفنية (المواقع الإلكترونية وأجهزة البث الفضائي والصور)، ووصلت نسبة المصنفات الفنية إلى 63%، والأدبية 25%، والحاسب الآلي 12%. وفي جانب تصنيف القضايا السمعية بلغت 24%، ومقاطع الفيديو 20% والتصاميم والرسومات 15%، أما القضايا الأدبية فوصل النسخ والتصوير إلى 37%، والكتب والمؤلفات 35%، والرسائل والبحوث والقصائد 15%. وأكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إصدارها 119 قراراً من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حماية حقوق الملكية الفكرية، وتنوعت الأحكام بين الإنذار وحجب المواقع الإلكترونية، كما صدر 308 قرارات من اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت. وفي وقت سابق، قادت إدارة احترام الملكية الفكرية حملة تفتيشية على المواقع الإلكترونية للتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واتخذت الإجراءات النظامية التي تصل إلى حجب المواقع. وفي انتهاكات حقوق المؤلف تمت زيارة 1355 موقعاً إلكترونياً نتج عنها ضبط 308 مخالفات. وكشفت الهيئة أن المتسوق الخفي والمسرح الميداني هي عملية مراقبة سرية على المحلات والمناطق التي يشتبه بها في انتهاكات وجمع المعلومات عن المحلات والمناطق المخالفة ومعلومات عن الأساليب المتبعة.