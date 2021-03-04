تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية اعتداءاتها على الأراضي السعودية، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية، فيما يمثل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحسب أحكام القانون الدولي. وقد أجمع الحلفاء والأصدقاء والأشقاء على التنديد بهذا العدوان السافر. ويتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات التي تحرّض إيران وكلاءها الحوثيين على ارتكابها. ومن شأن هذه التصرفات العابثة أن تعقّد التوصل إلى مقاربات يمكن أن تفضي إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. كما أن من المؤكد أنها تزيد مضاعفات الأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني، خصوصاً الاعتداءات الحوثية على اليمنيين في مأرب. لقد بذلت السعودية جهوداً كبيرة لا يمكن نكرانها لتشجيع الحل السياسي في اليمن. لكن ها هو العالم كله يرى كيف يئد الحوثيون فرص السلام، ويتحدون الإرادة الدولية، ويتوعدون علناً بإطالة أمد الحرب. إن على المجتمع الدولي أن يسارع للتحرك سريعاً وبشكل حازم لوضع حد لهذا التهديد للأمن الإقليمي والعالمي، باستهداف مليشيا الحوثي والدولة الإرهابية التي تسلّحها وتمولها وتحرضها.