شرعت مديرية الشؤون الصحية في الطائف في تطعيم المسجلين بلقاح كورونا عبر 10 فرق تزور المستفيدين في منازلهم وتستهدف تطعيم ثلاثة آلاف شخص.وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ«عكاظ» أن إدارة الطب المنزلي بصحة الطائف، قدّمت مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية، توعوية، اجتماعية) لفئات معيّنة من المرضى بين أهليهم وذويهم في مواقع إقامتهم وفق معايير وآلية عمل محدّدة، مشيراً إلى أن الطب المنزلي يعزّز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم حتى يستعيدوا عافيتهم دون عناء، إضافة إلى توفير أسرّة في المستشفيات لمرضى جدّد في حاجة ماسّة إليها.