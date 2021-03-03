حصرت غرفة حائل، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين، أبرز تحديات برنامج التوطين التي تواجه أصحاب العمل، وذلك ضمن دراسة وتفعيل آليات العمل بوثيقة التوطين بالمنطقة، خلال ورشة عمل أقامتها الغرفة بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للتوطين. واستعرض في بداية اللقاء أمين لجنة التوطين سعد الدحيلان مهمات التوطين واللجنة التنفيذية ومسارات وممكنات برنامج التوطين والمشاريع الريادية والميدانية وقرارات التوطين.

فيما أكد مدير فرع التجارة في حائل عضو لجنة التوطين بدر الصعيدي أنه سيتم حصر التحديات التي قد تواجه التوطين بالمنطقة ورصدها من قبل رجال وسيدات الأعمال في السوق ومن ثم عرضها على اللجنة التنفيذية لإيجاد الحلول لها، وقال إن ثقافة المجتمع لها دور كبير في تفعيل برنامج التوطين.

وتحدث رجل الأعمال هاني الخليفي عن المعاناة مع مركز التدريب على رأس العمل وكذلك دور الجامعات في التركيز على ثروات المنطقة في مخرجات التعليم.

فيما قال مدير فرع وزارة الموارد والتنمية البشرية في حائل عضو لجنة التوطين فريح العياد إن التوطين هو برنامج وطني يقوده ولي العهد وعدد من الوزارات، وسيأخذ مساراته الصحيحة بتكاتف الجميع.

وأجاب أعضاء لجنة التوطين عن العديد من استفسارات أصحاب العمل ورصدوا التحديات التي تواجههم، ودونوا عدداً من الحلول المقترحة لمشكلات التوطين.