أكدت وزارة الصحة، ردا على استفسار «عكاظ» بشأن إعطاء لقاح فايروس كورونا المستجد في الصيدليات، أن التطعيم في الصيدليات سيتم بعد تدريب الممارسين الصحيين في تلك الصيدليات، وعمل الإعدادات اللازمة، والترخيص لهم بذلك. ووقعت «الصحة» مذكرة تفاهم مع إحدى الصيدليات لبدء التنسيق.

وكانت «الصحة» حثت الجميع على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أن مراكز لقاحات كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح.