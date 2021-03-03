كشف الملحق الثقافي بالسفارة السعودية في العاصمة الإسبانية مدريد الدكتور سعيد المالكي سعيهم إلى متابعة عملية تطعيم المبتعثين في إسبانيا مع الجهات ذات العلاقة لحمايتهم من فايروس كورونا وحصولهم عليه حال توفره.

وقال المالكي خلال اجتماعه بالطلبة المبتعثين افتراضيا إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم تألُ جهدا في دعم التعليم وخصوصا المبتعثين، وتسعى للاستثمار في الإنسان السعودي، مضيفا أن المتابعة المستمرة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه الدكتور محمد السديري أسهمت في تقديم مختلف الخدمات للمبتعثين حول العالم ومنهم مبتعثو إسبانيا، بمتابعة من السفير عزام عبدالكريم القين.

وتجاوب الملحق الثقافي مع أسئلة المبتعثين المتعلقة بالعديد من الجوانب مثل تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة للمبتعثين، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل من الملحقية، كما تلقى المالكي استفسارا حول تفعيل الأندية الطلابية السعودية في إسبانيا، مشيرا إلى أنه يتم تطوير حاليا أنظمة الأندية الطلابية للاستفادة منها ودعمها بما يحقق الفائدة المرجوة منها.

وناقش المالكي مع المبتعثين العديد من المعوقات التي تواجههم في جامعاتهم ومعاهدهم، مؤكدا قيام الملحقية الثقافية بدعم الطلبة لتحقيق الأهداف التي ابتعثوا من أجلها.