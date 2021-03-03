دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عبر الاتصال المرئي، مشروع ازدواج طريق (الباحة - الحزم – المطار). وعدّ الأمير حسام الطريق إضافة لشبكة الطرق المنفذة بمنطقة الباحة، وتطلع لأن تسهم في تحريك عجلة التنمية، في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ودعمهما المتواصل لمشاريع النماء والرخاء بالمنطقة، واهتمام وزارة النقل بالمشاريع والتوجيه بتنفيذها حسب المدد الزمنية المحددة، وأشاد بجهود مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة وزملائه في متابعة إنجاز المشروع.

فيما أكد وزير النقل أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، لتعزيز دور الباحة السياحي، وإسهاماً في تنميتها وخدمة ساكنيها وزائريها الكرام، وعبّر الجاسر عن شكره لأمير المنطقة على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها، إضافة إلى دعمه المستمر لمشاريع الوزارة في المنطقة، مشيراً إلى حرص الوزارة على إنجاز كافة مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولا لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، ويحقق رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على محاور مهمة من بينها تحسين جودة الحياة، ودعم ما يكفل خلق اقتصاد متنوع ومزدهر لوطنٍ طموح.

واستمع الأمير حسام والجاسر إلى شرح مفصل من مدير فرع وزارة النقل المهندس مسفر المالكي الذي أوضح مراحل سير عمل المشروع، الذي تم تنفيذه وفق أحدث المواصفات المعمول بها عالمياً.