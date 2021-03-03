كشف الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة الإبداع «موهبة» الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، عن تحقيق طلاب موهبة 40 جائزة دولية خلال فترة جائحة كورونا عام 2020 مشيراً الى أن «موهبة» استشرفت في خطتها الاستراتيجية المستقبل والتحول الرقمي، لذلك لم تتأثر برامجها وأنشطتها بجائحة كورونا، بل توسعت وزاد عدد المستفيدين، لافتاً إلى نجاح المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل» الذي نظمته «موهبة» ضمن فعاليات قمة العشرين، وحقق نسبة مشاهدات غير مسبوقة في عالم المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية تجاوزت 7 ملايين و700 ألف مشاهدة.وشدد على ضرورة الاستفادة من منظومة العمل الخليجي في تمكين الموهوبين في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى الشراكات التي تربط مؤسسة «موهبة» مع دول مجلس التعاون ومؤسساتها كافة ذات العلاقة، وترحيبها بكل تعاون مع الأشقاء لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المختلفة لكل طرف، لإثراء النقاش لصالح الموهوبين والموهوبات في دول الخليج والعالم، لافتاً الى ان ملتقى «ومضات 5»، تزامن مع فعاليات «الأسبوع الخليجي للموهبة والإبداع 2021، وكلاهما يهدف إلى صناعة أجيال المستقبل، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الموهوبين وأفكارهم وابتكاراتهم وأثرهم في واقع المجتمع ومستقبله».ودعا «ملتقى ومضات» الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» افتراضيًا، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين الخليجيين، لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في دول الخليج.وتناول في جلسة نقاش خليجية، تجربة دول الخليج العربي والممارسات والتجارب الخليجية في رعاية الموهوبين، خاصة في ظل جائحة كورونا وتجربة التعليم عن بُعد، وأكد المشاركون أهمية بناء الشراكات الإقليمية والدولية لخدمة الموهبة والإبداع، وإثراء المحتوى، وتعزيز التجارب، وتبادل الخبرات، وتعميق أواصر المحبة بين دول مجلس التعاون وعناصر المجتمع الخليجي لمصلحة الموهوبين، واستثمار تقنيات التعليم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في رعاية الموهوبين.وقدم المتحدث الرئيسي في الملتقى مدير إدارة التعليم في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD الدكتور أندرياس شلايشر، محاضرة بعنوان «بناء مهارات الطلاب في زمن العالم الرقمي»، أشار من خلالها الى ان المستقبل يعتمد دائماً على المواهب والمهارات الاستثنائية التي أصبحت الان أكثر أهمية عن ذي قبل، مضيفا أن التقنية تسيطر على العالم وأزالت الحواجز، وأن المواهب هي التي تحدد وترسم المستقبل، مطالباً بتغيير التعليم، وأن تواكب المنظومة التعليمية التغير والمستجدات والتحديات، وتكون لديها قدرة أكبر للاستجابة لاحتياجات الطلاب الموهوبين وذوي القدرات الفائقة والأداء العالي، مؤكداً أن التحدي هو جعل التعليم محققاً تطلعات الطلاب المتفوقين، وملبياً احتياجاتهم المهارية والنفسية والعاطفية.وشارك في «ملتقى ومضات»، كل من مدير إدارة رعاية الموهوبين في مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في دولة الإمارات الدكتورة مريم الغاوي، ومدير إدارة الموهوبين في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في دولة الكويت الدكتور عبدالله السويد، ورئيس إعداد برامج المتفوقين بإدارة التربية الخاصة في مملكة البحرين الدكتورة سعاد بنت السيد إبراهيم جعفر، ووكيل الوزارة للتعليم الخاص في سلطنة عمان الدكتور عبدالله بن خميس امبوسعيدي، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية في دولة قطر فوزية الخاطر، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية في المملكة العربية السعودية الدكتورة مها السليمان.