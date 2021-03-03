كشف تقرير صدر مؤخراً عن إحدى المؤسسة البحثية السعودية، رضى المواطنين والمقيمين عن جودة الخدمات العامة التي اختبروها خلال العامين الماضيين.وراوحت آراء 84% من المشاركين في الاستبيان، الذي شمل مواطنين ومقيمين من كافة أرجاء المملكة، بين الرضى والسعادة الكبيرة تجاه هذه الخدمات.ويُعدّ تقرير المؤسسة البحثية، الذي حمل عنوان «التحول والرقمنة والسعادة»، الرأي العام بشأن الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية، وتبين نتائج التقرير أن الناس أكثر ميلاً الآن للوصول إلى الخدمات بوسائل رقمية نتيجة لأزمة كوفيد-19. كذلك إلى رغبة الناس في الحصول على خدمات حكومية تتسم بسرعة أكبر وبساطة أكثر وشفافية أعلى، بالرغم من تعبير معظمهم عن سعادتهم تجاه الجودة الحالية للخدمات الحكومية في المملكة. ويأتي ما سبق تماشياً مع توجه الأجندة الإصلاحية، التي طرحتها رؤية السعودية 2030، بشأن الخدمات الحكومية في المملكة، وما تدعمه العديد من الهيئات والمبادرات الحكومية بما فيها، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر».كما وجد البحث ارتباطاً وثيقاً بين درجة سعادة المواطنين والمقيمين من جهة ومستوى جودة الخدمات الحكومية من جهة أخرى. ومن جانبه، تناول المهندس باسم الجديع، المدير التنفيذي لمركز تطوير الحكومة الذكية (Govx Hub)، نتائج الاستبيان بقوله: «تفيد نتائج الاستبيان أن 80% من المشاركين يشعرون بأن سعادتهم مرتبطة بمستوى جودة الخدمات الحكومية. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة البنى التحتية في سبيل تحقيق السعادة للمواطنين عبر هذه الخدمات. نفخر بامتلاكنا بنية تحتية قوية في المملكة تتيح لنا تقديم خدمات قوية ومتكاملة، وتسمح للمواطنين والمقيمين بالوصول بسهولة إلى الخدمات من أي مكان في العالم، ومعالجة طلباتهم عن بعد، وهذا من شأنه أن يرفع سوية السعادة عندهم».وكما تسلك المملكة الطريق الصحيح بدعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية، خلُص التقرير إلى خمس توصيات ركّزت على أهمية التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالاعتماد على رؤية المستخدمين النهائيين، إلى جانب دعم القطاع الخاص والشركاء الخارجيين. وتعود أهمية ذلك بشكل خاص، إلى العلاقة الوثيقة بين جودة الخدمات ومستوى السعادة والثقة عند الأفراد كما بينت نتائج البحث.وبناءً على المعلومات التي قدمها المشاركون في الاستبيان الذي اجراه معهد سيركو للأبحاث، قد كشف التقرير أن مستخدمي الخدمات الحكومية يجدونها رقمية بنسبة 77% وعالية الجودة بنسبة 72% وحديثة بنسبة 79% وواضحة بنسبة 77% ومتناسقة بنسبة 76%.