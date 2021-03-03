تستضيف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالشراكة مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، العرض الختامي لخريجي برنامج مسرعة «تقدّم» للأعمال الناشئة 2020 من خلال منصة افتراضية بحضور مستثمرين ولجنة التحكيم يوم الإثنين 10 مارس من الساعة الثالثة مساءً وحتى السادسة مساءً. وعلى المهتمين بحضور العرض التسجيل على موقع الجامعة https://kaust.link/taqadam-showcase2021.

ويمتد برنامج مسرعة الأعمال لستة أشهر في مقر كاوست بثُول برعاية البنك السعودي البريطاني (ساب)، ويهدف إلى تطوير رواد الأعمال في المراحل المبكرة وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة جديدة ذات إمكانات عالية. وتم إطلاق مسمى «بلّورة الإبداع» على نسخة هذا العام بما يعكس الضغط الشديد الذي يواجهه رواد الأعمال وسط جائحة كورونا العالمية، إذ إن براعتهم وإبداعهم في الاستجابة للأزمة تؤكد مدى ابتكار المجموعة المشاركة لهذا العام.

وصرح نائب رئيس كاوست للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفين كولين: «لقد جعلت جائحة كوفيد-19 هذا العام مليئًا بالتحديات لمجموعة تقدم 2020 ومع ذلك، فقد ارتقى رواد الأعمال إلى هذا التحدي وقاموا بعمل رائع وازدهروا تحت الضغط، الأمر الذي يعكس مدى مرونة ومثابرة المواهب الرائعة التي نمتلكها في ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون جدا بأن نكون جزءًا منها إذ رسخت كاوست نفسها على أنها قلب التقنية العميقة للاقتصاد السعودي».

وتضم مجموعة مسرعة «تقدّم» 2020 للأعمال الناشئة 76 مؤسساً، يمثلون 37 شركة ناشئة من مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتقنية الطبية (MedTech) والتقنية التعليمية (EdTech) والتقنية المالية (FinTech). وكانت المنافسة شديدة لهذه المجموعة، حيث تقدمت أكثر من 561 شركة ناشئة وتم اختيار 59 فقط، ومن بين هؤلاء تم تخريج 37 شركة ناشئة من البرنامج، كما تلقت الفرق المقبولة 150.000 ريال سعودي على شكل منح تمويل دون حقوق ملكية.

وعادةً ما تتمتع الفرق بإمكانية الوصول إلى مرافق العمل المشترك والمختبرات، ولكن بسبب ظروف جائحة كوفيد-19 تحولت إلى افتراضية في عام 2020 باستخدام أدوات التعاون والتوجيه عبر الإنترنت، وعمل رواد الأعمال على طرح أفكارهم في السوق من خلال التدريب في موضوعات مثل تسريع النمو والتنمية المالية والمبيعات والتسعير والتسويق وغيرها. وتستفيد «تقدّم» من الشبكات القوية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وساب لربط المؤسسين بالموجهين والخبراء والقادة في مجال الشركات الناشئة، مما يساعدهم خلال رحلتهم في بدء أعمالهم.

من جانبه، قال نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب ماجد نجم: «نحن متحمسون للعمل مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتقديم مثل هذه الفرصة الفريدة لرواد الأعمال الشباب للحصول على تمويل دون حقوق ملكية، إذ يهدف برنامج تقدم إلى تجهيز رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة. ولا يقتصر الأمر على حصولهم على تقييم حول مهاراتهم في العرض، بل يمكنهم أيضًا فتح مجالات استثمارية جديدة. ونتمنى للجميع كل النجاح والتوفيق».

وفي العرض السنوي، سيتنافس خريجو الشركات الناشئة على جائزة مالية تزيد على 4.000.000 ريال سعودي في تمويل دون أسهم. وسيختار الحكام 10 فائزين للحصول على جائزة بقيمة 375000 ريال سعودي لكل منهم، إضافة إلى تصويت الجمهور على جائزة لشركة ناشئة واحدة للحصول على جائزة بقيمة 375000 ريال سعودي، وستدعم هذه الجوائز الشركات الناشئة وتساعدها على تسريع العمليات وتنمية أعمالها وتوسيع فرقها.

وفي عام 2016، أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية شراكة مع ساب لإطلاق أول برنامج مسرعة للأعمال الناشئة «تقدّم» لدعم رواد الأعمال في اتخاذ الخطوة الأولى نحو تأسيس شركة ناشئة، وتم تخريج 126 شركة ناشئة ومنحت أكثر من 16 مليون ريال سعودي في شكل منح دون حقوق ملكية.