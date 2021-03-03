أعلنت شركة دار الأركان الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط إطلاق مشروع «دار المشاعر» في قلب مكة المكرمة، إذ سيوفر هذا المشروع العقاري المتكامل للمستثمرين فرصة استثنائية لامتلاك عقار في حي مرموق على بعد 10 دقائق فقط من المسجد الحرام، وجسر الجمرات.

وسيقام المشروع المكون من سبعة أبراج، على مساحة 6300 متر مربع، ويضم 314 شقة سكنية عصرية وحديثة، تتألف من ثلاث أو أربع غرف نوم، إضافة إلى ست وحدات «بنتهاوس» أو «سكاي فيلا» كاملة مع مسابح خاصة. وسيتيح المشروع للمشتري خيار الاستفادة من برنامج دفع أقساط لمدة تصل إلى 12 عامًا، ومن مكافأة إضافية عبارة عن خدمات مجانية لمدة 5 سنوات من تاريخ التسليم.

ويجسد المشروع، الذي يضم مرافق ترفيهية متكاملة، بما في ذلك مسجد مستقل داخل المجمع، وحافلات خاصة توفر خدمة النقل لسكان دار المشاعر من وإلى المسجد الحرام، معيارًا جديدًا في الحياة العصرية. كما أنه يوفر فرصة لقضاء وقت ممتع في واحدة من أقدس المدن في العالم التي يجتمع فيها التاريخ والدين والثقافة في آن واحد.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة دار الأركان يوسف بن عبد الله الشلاش: «يعد دار المشاعر جزءًا من رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي وتنمية قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية. كما أنه يلبي الطلب المتزايد على المساكن المصممة لتلبية أنماط الحياة الإسلامية المعاصرة، وسيوفر فرصة للاستثمار في نمط حياة ملهم داخل مجتمع مزدهر، معتبرا أن إطلاق دار المشاعر يوفر فرصة استثمارية حصرية، ويحقق حلم كل سعودي في امتلاك عقار في المدينة الأقدس لدى المسلمين».

ويوفر المشروع مزايا بارزة تشمل قربه من المسجد الحرام، وتوفر مسجد مستقل داخل المجمع، كما يوفر للمقيمين فيه تجربة تسوق فريدة وممتعة من السوبرماركت مرورا بالمتاجر الحصرية وصولا للمقاهي. ويضم المشروع مساحات لعب خاصة للأطفال، وصالات رياضية منفصلة وعصرية للرجال والنساء.