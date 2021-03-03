استخرج الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، كتلة من الشَعْر البشري من معدة طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، كانت تقوم بأكل الشعر، إذ تشكل الشعر على كامل محيط غشاء المعدة الداخلي.

وأوضح لـ«عكاظ» متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، أن الطفلة حضرت إلى المستشفى وأدخلت إلى قسم الطوارئ، وهي تعاني من آلام شديدة بمنطقة البطن واستفراغ بشكل متكرر، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية تبين وجود جسم غريب تشكل على محيط كامل المعدة.

وقرر الفريق الطبي ضرورة التدخل الجراحي العاجل، إذ أجرى الفريق المكون من الدكتور عادل شوكي استشاري جراحة عامة و د.البراء الغامدي ود.أروى الجهني، ود.عبدالرحمن عسيري وفني العمليات عبدالرحمن عسيري، واستشاري التخدير د.سارة العملية الجراحية، وتم ولله الحمد استخراج الجسم الغريب من داخل المعدة، الذي تبين أنه كومة من الشعر المنسدلة التي ملأت مساحة المعدة، وسببت آلاماً شديدة للمريضة التي ولله الحمد حالتها الصحية مستقرة.