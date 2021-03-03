صرَّح المُتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح العميد المالكي نرصد نشاطا عدائيا لميليشيات الحوثي باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد تهديدات ميليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية.

مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.