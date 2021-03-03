بدأت صحة الطائف تطعيم المسجلين بالطب المنزلي بلقاح كوفيد-19، وذلك عن طريق 10 فرق ميدانية تستهدف 3000 مستفيد.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن إدارة الطب المنزلي بصحة الطائف قدّمت مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية وتوعوية واجتماعية)، لفئات معيّنة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير وآلية عمل محدّدة.

وبين الحميدان أن الطب المنزلي يعزّز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم حتى يستعيدوا عافيتهم دون عناء، إضافة إلى توفير أسرّة في المستشفيات لمرضى جدد في حاجة ماسّة إليها.