التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمس (الثلاثاء)، بوزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون، وذلك عبر الاتصال المرئي.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.