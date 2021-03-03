عقدت لجنة إدارة المخاطر التابعة للأمانة المساعدة للشؤون الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، أمس (الثلاثاء)، اجتماعها الثامن.وهنأ الأعضاء المشاركون مهدي العجمي، بتعيينه رئيساً لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، بقرار الأمين العام.وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية في الاجتماع الـ37 ومناقشة سجل المخاطر الإقليمية.