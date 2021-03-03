تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2021 من انتزاع 1428 لغماّ زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.وتنوعت الألغام ما بين 21 لغماً مضاداً للأفراد، و391 لغماً مضاداً للدبابات، و1015 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، كما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 220352 لغماّ زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.