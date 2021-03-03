أدانت عواصم عالمية وعربية إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخا باليستيا باتجاه الرياض، وعددا من الطائرات المفخخة تجاه جازان وخميس مشيط، وسقوط مقذوف عسكري بإحدى قرى جازان، أسفر عن إصابة خمسة مدنيين وتسببت شظاياه المتطايرة في أضرار مادية.تهديد أمن المنطقةأدانت فرنسا بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض، وعدد من الطائرات المفخخة تجاه جازان وخميس مشيط. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها، أمس، أن هذه الهجمات التي استهدفت عمداً المناطق المدنية تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وتهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة.وقف الهجمات فوراأدانت اليابان بشدة هجمات مليشيا الحوثي على السعودية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية يوشيدا تومويوكي في بيان، ضرورة وقف الهجمات عبر الحدود على السعودية فورًا، ووقف إطلاق النار الفوري وبدء حوار لإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن.تأييد للتدابير والإجراءاتأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أمس، وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيا الإرهابية، مؤيدًا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.دعم جهود المملكةجددت وزارة خارجية مملكة البحرين، موقف بلادها الداعم لجميع الجهود والمساعي التي تبذلها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة وقوفها التام في صف واحد مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.انتهاك للقانون الدوليأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، دعمها الكامل والمستمر حكومة وشعبا لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.تضامن كامل مع السعوديةأكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز،أمس، إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ ومصالحهما مترابطة، مشيراً إلى وقوف الأردن إلى جانب السعودية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها.مقذوف حوثي يصيب 5 مدنيين في جازانأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد يحيى الغامدي أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان. وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.