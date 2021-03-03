أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن منحنى كورونا بعد الارتفاعات في الأسابيع الأولى من هذا العام لا يزال يمر حالياً بمرحلة تذبذب ويتم مراقبته بحذر، وكذا الحالات الحرجة. معرباً عن أمله في أن تؤتى الإجراءات الرقابية والوقائية أثرها وتسهم في نزول عدد الحالات والعودة إلى ما كان عليه الحال قبل هذه الفترة.وأبان العبد العالي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل عددهم إلى885411 شخصا، منوهاً إلى أن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد عبر 350 مركزا، ومنها مراكز تعطي اللقاحات للأفراد وهم داخل سياراتهم.وأوضح المتحدث أن الحوامل والأطفال حتى الآن لم يُسمح بإعطائهم اللقاح، والأمر مؤقت حتى تنتهي الدراسات، ناصحاً من يعانون من الأمراض الصدرية بالمسارعة في أخذ اللقاح لحمايتهم ووقايتهم.وأوضح العبد العالي أنه تم تسجيل 302 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378002) حالة، بينها (2571) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (486) حالة حرجة. مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (368926) حالة بإضافة (286) حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6505) حالات، بإضافة (5) حالات جديدة.