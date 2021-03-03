عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس (الثلاثاء) ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.وفي بداية الجلسة، رفع أعضاء مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد، وبما منّ الله - جل جلاله - عليه بالصحة والعافية.ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من التأكيد على عمق العلاقة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.تعزيز دور المرأة في التنميةعدّ المجلس تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير «أنشطة المرأة في الأعمال والقانون 2021» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه ثمرة الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة، وإسهام برامج رؤية المملكة 2030 في دعم تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازيةتابع مجلس الوزراء آخر مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالفايروس، مع استمرار التذبذب في منحنى الحالات بالمملكة، وكذلك مجموعة من التقارير عن مراكز اللقاح الجديدة في مختلف المناطق، وأعمال التقييم المستمر للإجراءات الوقائية، والتأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.كفاءة منظومة الدفاع الجويثمّن المجلس كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي وإحباط التهديدات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية.