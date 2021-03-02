أتاح برنامج فرز الوحدات العقارية للمستفيدين الحصول على «شهادة الفرز» إلكترونياً وذلك بهدف تسهيل التصرف بالوحدة، والحصول على الخدمات من الجهات التمويلية.

وأوضح البرنامج أن «شهادة الفرز» عبارة عن وثيقة إلكترونية رسمية تصدر باسم مالك الوحدة العقارية المفرزة لتوضح بيانات الوحدة العقارية بعد إصدار صك ملكية مستقل للعقار، إذ يمكن الحصول عليها في أي وقت عن طريق برنامج «فرز الوحدات» لتسهّل على مالك الوحدة التصرف بها في حال البيع والشراء أو التأجير، كما تمكّنه من الحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات الخدمية والتمويلية، التي يتطلب الحصول على الشهادة لمعرفة مخطط الوحدة العقارية المفرزة وبياناتها.

يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها تم العمل به منذ شهر سبتمبر الماضي، ويهدف إلى تعزيز دور البرنامج في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات والمجمعات.

يُذكر أن خدمة فرز الوحدات العقارية يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج، وتُصدّر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونياً لتمكنها من إصدار صكوك الملكية للمستفيد، ضمن المساعي الرامية إلى إيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، توفّر من خلالها للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، مما يمكنهم من التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة.

ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول البرنامج من خلال زيارة الرابط https://subdivision-services.housing.gov.sa/.