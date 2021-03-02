نفذت الفرق الرقابية في أمانة حائل 17000 جولة ميدانية خلال شهر فبراير الماضي، على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات، تم خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق 1824 محلاً تجارياً ومصادرة 1997 كجم من المواد التالفة.

وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، أن أمانة المنطقة وكافة بلدياتها تعمل بكل إمكاناتها لتكثيف الحملات الرقابية والوقوف ميدانيًا على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية داخل المنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات للحد من انتشار فايروس كورونا، والتي من أبرزها لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي المنشآت التجارية والعاملين بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق «توكلنا» ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، وأضاف أمين المنطقة أن هذه الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من قبل أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ودعا أمين حائل المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة بالاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.