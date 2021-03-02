أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 286 حالة تعافي و 5 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 378002 حالة، من بينها 2571 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 486 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 368926 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6505 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.