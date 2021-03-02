سلطت «اثنينية الحوار» التي أقامها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني (عن بُعد) يوم أمس، التي كانت بعنوان: «اعقلها وتوكل»، الضوء على أهمية اللقاحات الوقائية من فايروس كوفيد-19.

واستضاف اللقاء وكيل الوزارة المساعد للرعاية الأولية المشرف العام على مشروع اللقاحات في وزارة الصحة الدكتور خالد العبدالكريم، متحدثاً عن جهود المملكة في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها، لأجل السيطرة على انتشارها.

وأكد العبدالكريم موثوقية اللقاحات كونها تمر عبر هيئة الغذاء والدواء، ويعمل عليها علماء للتحقق من سلامة ومأمونية اللقاح، لافتاً إلى أن اللقاحات المتوفرة في المملكة من اللقاحات الآمنة، والمملكة من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح وبدأته بشكل علاجي وليس تجارب.

وقال إن وزارة الصحة وضعت خططاً مدروسة وعلمية لتطعيم الفئات الأكثر خطورة مثل كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة أو زيادة الوزن، كونهم الأكثر عرضة للمضاعفات، والتطعيم يحميهم بنسبة كبيرة ويخفف من حدة المرض بشكل أكبر، مؤكداً أن اللقاح يحمي من الإصابة ويوجد نسبة من الأشخاص قد يصابون ولو أصيبوا تكون إصابتهم خفيفة.

وقال في ختام اللقاء إن اللقاحات المتوفرة تمنح المناعة ضد سلالات كوفيد-19المتحور، مشدداً على دعوة الأبناء لإبائهم من كبار السن لأخذ اللقاح كون ذلك من برهم، وحمايتهم حتى لا يفقدوا حياتهم، وأكد أن أكثر الوفيات عالمياً بسبب كوفيد 19 كانت من كبار السن.