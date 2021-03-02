ندد سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي بالهجمات التي تتعرض لها المملكة من مليشيا الحوثي الإرهابية.وأشار خلال عقد لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة السعودية - الجورجية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، أمس، من خلال اجتماع بالسفير جاوشفيلي، إلى تطلع بلاده لزيادة أعداد السياح السعوديين، الذين يفدون إلى جورجيا كل عام، مؤكداً الحرص على توفير كل سبل الراحة والاطمئنان لهم.وقدم الشهري خلال الاجتماع نبذة عن مسيرة عمل المجلس وآلياته في الدورين التنظيمي والرقابي، وأهمية الدور الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية على صعيد الدبلوماسية البرلمانية ودورها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المجالس والبرلمانات.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الجورجي، واستعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية جورجيا، إضافة إلى تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى تعمل على تنمية وتعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.