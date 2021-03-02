شرعت وزارة الصحة في تطعيم المسجلين في تطبيق صحتي بلقاح كورونا عبر المركبات في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها.وأعلنت «الصحة» تسجيل 317 حالة مؤكدة، وتعافي 335 حالة خلال 24 ساعة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2560) منها (492) حالة حرجة، وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات (377700) حالة، وعدد حالات التعافي (368640) حالة، كما تم تسجيل وفاة (6) حالات ليصل الإجمالي بذلك إلى (6500) حالة، كما أجري (47125) فحصاً مخبرياً جديداً.وفي السياق، أطلقت صحة الطائف أمس 9 مراكز جديدة للتطعيم بلقاح «كوفيد - 19»، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب ومستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام، و4 مراكز في محافظات الشمال، ومستشفى الخرمة، ومستشفى تربة، ومستشفى رنية، ومستشفى المويه، إضافة إلى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.كما دشن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أمس، مركز لقاحات كورونا في محافظة القطيف، وذلك في مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثي بالمحافظة، ويضم 30 عيادة لاستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق صحتي.وفي الإطار ذاته، يقدم مركز لقاحات كورونا بمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم، لإعطائهم لقاح «كوفيد - 19» وفق التدابير والتنظيمات والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.ويتكون المركز من صالات استقبال، وفرز بصري، واستقبال للمستفيدين، وقسمين للرجال والنساء، حيث يحتوي كل قسم على منطقة فرز أولي ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل وبعد التطعيم، وعدد من العيادات المجهزة بأحدث المعدات الطبية، إضافة إلى مختبر، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، وفق البروتوكولات المتبعة.