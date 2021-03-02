أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس 12 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت إصابة 15 مصلياً بفايروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 20 يوماً 182 مسجداً، أعيد افتتاح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم. وأشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة 7 مساجد في منطقة الرياض رصد فيها 7 حالات، و3 مساجد بمنطقة جازان رصد فيها 6 حالات ومسجد بمنطقة مكة المكرمة وآخر بالمنطقة الشرقية رصدت فيهما حالتان.وأفادت بإعادة افتتاح 10 مساجد 6 بمنطقة الرياض، وواحد في كل من مكة المكرمة وجازان وعسير، والحدود الشمالية.