أكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أن منظومة الإدارة الذكية لرعاية الموهوبين قيمة مضافة لعملية رعاية الموهوبين بمكة، كما أن الحاجة لهذه المنظومة جاء بناء على التحدي الكبير أمام حفظ البيانات وآلية الرعاية المقدمة للطلاب وحفظ المنجزات المحققة عاماً بعد عام، مشيرا إلى أن المنظومة تعد بيئة إلكترونية متخصصة تُعنى بالرعاية الشاملة للطلبة الموهوبين والواعدين بالموهبة وطموحنا الوصول إلى إدارة رأس المال الفكري في مجال رعاية الموهوبين بشكل رائد.جاء ذلك خلال تدشينه «منظومة الإدارة الذكية لرعاية الموهوبين» التي أطلقتها إدارة الموهوبين بتعليم مكة.وتمتاز المنظومة بقاعدة بيانات للطلاب المتقدمين لمقياس موهبة منذ عام 1431 وحتى العام الحالي، وكذلك تم تفعيل عدد كبير من المقاييس المساهمة في تحسين عملية الكشف والاستقطاب للمواهب، وتنوع فئات المستخدمين حيث يشمل كافة المسميات الإدارية ومكتب التعليم علاوة على المدارس المتدرجة من أعلى قيادة وصولاً إلى الطالب، إضافة لوجود ملف إنجاز تفاعلي مع كل مستخدم للمنظومة.