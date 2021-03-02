تبرعت 21 مواطنة بالدم لأبطال الحد الجنوبي عبر «بنك الدم المتنقل» الذي نظم حملة بالتعاون مع مستشفى الأمين تحت شعار «عطاء لوطن».وأطلق بنك الدم المركزي الحملة لتوفير فصائل الدم لأبطال الحد الجنوبي، حيث يتم تنظيم الحملات، ثم التعامل مع كميات الدم وإرسالها بعد ذلك إلى المستشفيات في المناطق الحدودية من خلال سيارات مخصصة للنقل بشكل آمن، واستمرت لعدة أيام تبرع فيها 130 مواطناً بالدم منهم 21 مواطنة.