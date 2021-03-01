بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة نقل وتقنيات المياه، مراحل تفعيل اتفاقية إسناد خدمات الإدارة التي جرى توقيعها في يناير الماضي برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم.

وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة مرحلية في سياق عملية تطوير قطاع المياه وإيجاد الحلول المبتكرة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، التي تشمل فصل أصول الإنتاج عن النقل والتخزين والعمل على أسس تجارية، وتضمن انتقالاً تدريجياً لمهام إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وتخزين وإسناد المياه في مختلف أنحاء المملكة، من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة نقل وتقنيات المياه، بهدف إضفاء المزيد من المرونة في أداء الأعمال واستدامة خدمات إمداد المياه المحلاة.

يُذكر أن مراحل التفعيل تبدأ بالأنظمة والعمليات وحوكمة الإجراءات وتهيئة الخدمات المساندة وتوقيع الاتفاقيات التجارية مع الشركاء في القطاع، إضافة إلى استلام الأصول التشغيلية وبدء تطوير المشاريع الجديدة في المنظومة، بُغية تحسين وتطوير الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة الرأسمالية، إذ يُتوقع أن تسهم الشركة في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه وتحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، بإضافة ما يزيد على 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية عبر إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية.