صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء جميع الهيئات الابتدائية ما عدا الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالرياض برئاسة العضو علي النفيسة، لتتولى إنهاء جميع أعمالها القضائية، على أن تنتهي أعمالها في مدة أقصاها شهرين من تاريخه، وتضمن القرار إلغاء جميع الدوائر العليا لتسوية الخلافات العمالية، وإعادة تشكيل الهيئة من دائرة واحدة تتولى جميع أعمالها القضائية.

وتضمن القرار، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويسري اعتبارا من صدوره.

وقال المحامي عبدالعزيز العمري إن القرار يأتي استكمالا لدور المحاكم العمالية في مباشرة الدعاوى العمالية بحكم الاختصاص.