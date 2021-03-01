صورة رائعة أظهرت تكاتف ولحمة الشعب السعودي مع بعضه بعضا، إذ استطاع متابعو أحد حسابات التواصل الاجتماعي سداد فاتورة مليونية خلال 5 ساعات فقط، وذلك عبر خدمة «فُرجت»، التي خصصتها وزارة الداخلية لسداد ديون المعسرين الموقوفين في قضايا مالية. وقد قام متابعو الحساب بالتضامن وسداد مبلغ مليون و77 ألف ريال، إذ انتظروا مستعدين من أجل ذلك عدة أيام لحين نزول الرواتب، وبمجرد ما أن قام صاحب الحساب بنشر رقم الفاتورة يوم أمس وإثبات أنها من الحالات التي أدرجتها وزارة الداخلية في «فُرجت» بدأ الرقم المليوني في التهاوي، والتغير تنازليا حتى تم سداد كامل المبلغ خلال 5 ساعات فقط.

صاحب الحساب الذي يقطن إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة كان على تواصل مع ذوي الحالة الموقوفة بسبب المبلغ الذي تجاوز المليون، ونشر بعد تمام السداد محادثاتهم التي كانوا يصفون فيها المشهد بأنه حلم لم يكونوا يتوقعون حدوثه في يوم من الأيام.

أحد المتابعين كتب قائلا إن هذه الحملة البسيطة هي أوضح تعبير على حب السعوديين لبذل الخير ووقوفهم بجانب بعضهم بعضا وبحثهم عن الأجر والثواب من الله، مشيرا إلى أن وزاره الداخلية حين أتاحت هذه الفرصة فقد فتحت للناس بابا عظيما من الأجر والثواب. الحملة التي تابعتها «عكاظ» منذ انطلاقتها لم تخل من الحماسة والتشجيع بين صاحب الحساب ومتابعيه وبين بعضهم بعضا عن طريق نشر أحاديث نبوية، وأبيات شعر حماسية، ولم تخل أيضا من الطرافة، والفرح الذي كان طاغيا على المشهد.