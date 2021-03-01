دعت وزارة التعليم أبناءها الطلاب والطالبات إلى رفض مشاركة أي شخص غريب من خارج المؤسسة التعليمية، وحضوره معهم في منصة (تيمز)، داعية إياهم إلى المسارعة بإبلاغ المعلم أو المعلمة بالأمر لاتخاذ الإجراء المناسب حياله من قبلهم، كما دعت الوزارة إلى الإبلاغ عن نشر أي محتوى غير مناسب أثناء الدرس، محذرة من أن هذا الأمر قد يعرض المتسبب فيه إلى عقوبات صارمة وفق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمر.

جاء ذلك خلال رسائل توعوية بعثتها الوزارة اليوم (الإثنين) إلى هواتف الكادر التعليمي كاملا من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات، داعية إياهم إلى توخي الحذر من الوقوع في مثل هذه المخالفات والمسارعة بالإبلاغ عنها عند حدوثها.