أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الاثنين)، إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في أربع مناطق، بعد ثبوت 15 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين

وكشفت وزارة الشؤون الإسلامية أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 20 يوماً بلغ 182 مسجداً، وتم فتح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم توزيع المساجد المغلقة، وهي: سبعة مساجد في منطقة الرياض تم رصد سبع إصابات بها، وثلاثة مساجد بمنطقة جازان تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 10 مساجد، ستة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي الجميع إلى تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكدت على أهمية التعاون في رصد المخالفات والابلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.