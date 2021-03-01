أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية، إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة في سفارتها في الرياض والقنصليتين العامتين في جدة والظهران.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم (الاثنين): تظل صحة وسلامة القوى العاملة والعملاء لدينا ذات أهمية قصوى، ونواصل تنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.

وأضاف البيان: بسبب هذه الإجراءات، فإن مواعيد التأشيرة محدودة للغاية وقابلة للتغيير، وتنصح الأقسام القنصلية المتقدمين التقدم للمواعيد فقط عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر مؤقتة ولكن قبل التأكيد النهائي للسفر.

وتابع البيان: ستستمر الأقسام القنصلية في البعثة في إعطاء الأولوية لخدمات المواطنين الأمريكيين وتأشيرات الهجرة والطلاب وتأشيرات الطوارئ لغير المهاجرين، وللمزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي: sa.usembassy.gov.

وأشارت البعثة إلى أنه يمكن للمسافرين التقدم للمواعيد لمجموعة فئات تأشيرات غير المهاجرين عبر الرابط التالي:

https://www.ustraveldocs.com/sa/sa-niv-visaapply.asp.